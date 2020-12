Bariri: Após facadas no Jardim São Marcos, homem é preso

Um homem, de 52 anos, foi vítima em tentativa de homicídio ocorrida na noite de hoje (08), na Rua Lucieny Edwiges Cocia, Jardim São Marcos.

O autor da tentativa de homicídio foi até a residência da vítima onde iniciaram discussão por uma dívida. No meio do bate boca o autor atacou a vítima com duas facadas, uma no tórax outra no abdômen. A vítima correu para a rua, onde foi socorrida por populares e conduzida ao Pronto Socorro da Santa Casa de Bariri. Lá ele passou por procedimento cirúrgico até a 1h da manhã devido a perfuração do objeto cortante e permanece em observação.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e identificou o possível autor. L. E. A. O., de 19 anos, foi capturado horas depois em uma pizzaria da cidade onde tinha ido buscar a esposa. Equipe conduziu o suspeito até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú onde ele foi preso em flagrante por homicídio tentado.

Texto: Diego Santos