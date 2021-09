Bariri: Adutora de água tem novo rompimento e bairros continuam sem água

Previsão do Saemba é que serviço seja concluído até 23h desta terça-feira, dia 14 – Foto Divulgação

A adutora que liga o Manancial São Luis à Estação de Tratamento de Água (ETA) teve novo rompimento no fim da tarde desta terça-feira (14). Com isso, vários bairros da cidade continuam sem água.

O primeiro dano na tubulação ocorreu por volta das 14h de segunda-feira (13). Os dois trechos ficam às margens da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) consertou o primeiro rompimento, mas quando as bombas foram religadas houve avaria na mesma tubulação, ali nas proximidades.

A autarquia montou esquema especial para o trabalho noturno. A previsão é que serviço seja concluído até 23h desta terça-feira (14).

Se não houver percalços, uma das bombas que chegam à ETA será ligada no início da madrugada de quarta-feira (15). A segunda bomba deve ser ligada no início da manhã de quarta-feira (15).

O problema está deixando moradores de vários bairros sem água por horas seguidas, como Livramento, Jardim Industrial, Jardim Esplanada, Vila Maria, Vila Conceição e parte do Jardim Nova Bariri, Jardim Maria Luiza e parte do centro.