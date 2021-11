Bariri: Acidente próximo ao viaduto deixa motociclista ferida

Um acidente envolvendo um GM Agile preto e uma Honza Biz interditou o trânsito na Perimetral Domingos Antonio Fortunato, via Expressa Sul, no trecho próximo ao viaduto da SP-304, na manhã desta quinta-feira, 18.

Segundo apurado, o motociclista esta sendo atendido na Santa Casa de Bariri e encontra-se em estado grave.

As causas do acidente estão sendo apuradas. Equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão no local. Mais informações a qualquer momento.

Imagens: Divulgação/WhatsApp