Bariri: Acib inaugura placa que marca construção da sede social

A Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) realizou na manhã de domingo (19) solenidade para descerramento de placa que marca a construção da sede social da entidade.

As obras tiveram início em setembro de 2019, com previsão de término para o fim de 2022. O projeto localiza-se nas proximidades do trevo do Lago Municipal.

Estiveram presentes diretores e conselheiros da atual gestão e da próxima, que inicia os trabalhos em janeiro.

Membros da diretoria e do conselho destacaram a união de todos para a construção da sede social e a participação efetiva das equipes da associação encarregadas das tarefas relacionadas ao projeto.

A engenheira Maísa Bonatelli Paleari mostrou aos presentes cada parte da obra. A capacidade é para 700 pessoas sentadas e até 2.000, caso seja realizado algum show. A sede servirá também para a realização de eventos e feiras.

Além do amplo salão, há camarim, espaço para noiva ou aniversariante, espaço kids, cozinha e área externa para utilização separada ou não do salão.