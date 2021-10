Bariri abre inscrições para castrações de cães e gatos

Entre os dias 20 e 28 de outubro a prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria Municipal de Saúde, receberá inscrições das famílias de baixa renda interessadas em castrar cães e gatos fêmeas.

As inscrições devem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/bEstWdc7YsNcqE3N8. Aqueles que não possuem condições de acessar a página eletrônica podem procurar o Ganha Tempo, localizado na Rua Camilo Resegue, 68, das 9h às 16h, munidos de RG, CPF e número de NIS.

Após as inscrições, as famílias selecionadas, seguindo critérios de menor renda, serão chamadas para triagem e posterior preenchimento do termo de compromisso. Na ocasião, receberão as instruções necessárias sobre o pré-operatório, além de ser agendada a cirurgia.

Para mais informações, é necessário entrar em contato com a Diretoria Municipal de Saúde, pelo telefone (14) 3662-9210, ramal 9214, falar com Marlene.