Arnaldo Jardim destina R$ 200 mil para Creche Madre Leônia

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) visitou na tarde de anteontem (17) a Creche Madre Leônia, em Bariri.

Na ocasião, ele anunciou emenda de sua autoria no valor de R$ 200 mil para a entidade.

Segundo o deputado, ele havia visitado a creche anteriormente e se comprometido em destinar recursos, no entanto, houve entrave burocrático.

Dessa vez, o dinheiro será encaminhado à prefeitura de Bariri com a rubrica de que seja destinado especificamente à instituição que atende mais de 100 crianças.

Caberá à equipe da creche definir a forma de utilização da verba, podendo ser para custeio, pagamento de pessoal, reforma e aquisição.

Irmã Maria Aparecida Pereira, coordenadora geral da Creche Madre Leônia, agradeceu a iniciativa de Arnaldo Jardim. Diz que a prioridade é melhorar os equipamentos da cozinha e retirar caixa d’água que impede a ventilação em área interna do prédio.

Da Redação