Aeródromo de Bariri foi inaugurado em agosto de 1988

O Aeródromo Apparecido Osório da Silva (Nenê Cabral), de Bariri, foi inaugurado em agosto de 1988.

Na ocasião, diversas autoridades compareceram ao evento, com destaque para o vice-governador de São Paulo, Almino Afonso, e o tenente brigadeiro Cherubin Rosa Filho (comandante geral do ar – Brasília).

Durante a inauguração muita gente foi ao local, inclusive a pé. Houve queima de fogos e demonstrações aéreas.

Nestes 33 anos o aeródromo sediou vários eventos, como apresentação da Esquadrilha da Fumaça e de pára-quedismo.

Antes, a pista era de asfalto, mas com o tempo se deteriorou, sendo retirada a capa, ficando apenas o saibro.