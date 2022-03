Acidente interdita Av. João Lemos; dois são detidos tentando incendiar veículo em Bariri

VW Amarok colidiu com uma Fiat Strada no cruzamento da Avenida João Lemos com a Rua Sete de Setembro, em acidente na noite de sábado, 26.

Segundo divulgado, a Fiat Strada seguia pela Rua Sete de Setembro, em seu sentido único. No momento em que passou pelo cruzamento com a Avenida João Lemos teria tido a frente interceptada pela Amarok.

Com a força do impacto a Strada foi arremessada na calçada e a Amarok ficou no meio da via.

Os ocupantes da Strada foram socorridos ao Pronto Socorro de Bariri, já o condutor da Amarok não foi encontrado no local do acidente.

A Av João Lemos precisou ser interditada.

Dois detidos

A Polícia Militar (PM) de Bariri deteve duas pessoas na manhã de domingo (27). Eles tentavam atear fogo na caminhonete que se envolveu em acidente na noite anterior.

Durante a manhã a caminhonete ainda estava no local do acidente.

Os dois foram detidos pela equipe da Polícia Militar, após denúncia de populares. Após o incidente, prefeitura teria acionado guincho particular para levar a caminhonete até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú.

Com informações de Diego Santos