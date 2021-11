Bariri: Suspeito de maus tratos será indiciado e irá responder pelo crime

Homem está proibido de se aproximar de qualquer animal

Na manhã desta quinta-feira (25) um homem foi preso em flagrante no Jardim Maria Luiza 3, em Bariri, por suspeita de maus tratos contra animais.

Ele será investigado após instauração de inquérito criminal, estando proibido de se aproximar de qualquer animal. No momento, o homem está em liberdade provisória concedida pela Justiça.

Em nota encaminhada à imprensa, a promotora de Justiça Gabriela Silva Gonçalves Salvador relata que cuidou de procedimento criminal conduzido pela Polícia Civil, após os delegados Marcílio Frederici de Mello e Durval Izar Neto terem comparecido ao local suspeito e identificado cenário visível de maus tratos contra animais.

Foram acionados veterinários e peritos da Polícia Civil, que confirmaram o delito, observando animais acometidos com doenças contagiosas, em estado de desnutrição e animais em óbito no telhado.

Na ocasião, a Polícia Civil e o Ministério Público solicitaram apoio da ONG Focinho Carente para adequada recondução dos animais para local seguro. Segundo a promotora de Justiça, a ONG somente prestou relevante auxílio quando acionada. Dezenas de animais foram resgatados e estão recebendo atendimentos veterinários e alimentares.

Gabriela Salvador relata que há inquérito civil em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça de Bariri para tratar de maus tratos, abandono de animais e ausência de política pública efetiva e constante de castração de animais no município, no bojo do qual já estão sendo cobradas medidas junto ao poder público. A instauração desse inquérito foi objeto de matéria do Candeia recentemente.

Muitos animais estavam magros e segundo relato de voluntários com aparência de adoecidos.

Confira os vídeos: